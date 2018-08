GAM suspend le fonds de sa stratégie "absolute return bond"

Zurich (awp) - Le gestionnaire d'actifs GAM a suspendu le négoce de son fonds lié à la stratégie "Absolute return bond" après la suspension de son responsable Tim Haywood, directeur des investissements, annoncée mardi dernier. Toutes les souscriptions et rachats de ce fonds ont été arrêtés au 31 juillet 2018, précise l'établissement zurichois.Les conseils d'administration des fonds vérifient maintenant toutes les solutions à mettre en place, dont la liquidation des fonds, pour maximiser la valeur et les liquidités pour les clients. Les actifs sous gestion étaient de 7,3 milliards de francs au 31 juillet.Après la suspension de Tim Haywood, le fonds Absolute return bond avait reçu de nombreuses demandes de rachats, ce qui aurait pu désavantager les investisseurs qui auraient continué à y participer, explique le communiqué.Le gestionnaire d'actifs zurichois a mardi annoncé la suspension de Tim Haywood, qui fait l'objet d'une enquête interne. Celle-ci concerne les procédures de gestion du risque ainsi que des obligations en matière de documentation, mais "ne soulève aucun doute quant à l'honnêteté" de l'intéressé. GAM assure en outre que les autorités de surveillance compétentes sont tenues au courant de l'affaire.En conférence de presse, le directeur général de GAM, Alexander Friedman, a assuré qu'aucun dommage n'avait été constaté pour les clients et qu'aucun autre collaborateur n'était concerné par l'enquête en cours. Mardi le titre GAM avait souffert de ces annonces.lk/rp(AWP / 02.08.2018 07h51)