GB: Quatre individus arrêtés après accédé au balcon de l'ambassade d'Iran

Londres - Quatre individus ont été arrêtés après avoir accédé vendredi au balcon de l'ambassade d'Iran à Londres, a indiqué la police britannique, une action qui a suscité une "vive protestation" de la part de Téhéran."Nous avons été appelés à 16H20 (GMT) au sujet de quatre manifestants se trouvant sur le balcon de l'ambassade d'Iran", dans le quartier chic de Knightsbridge, a indiqué une porte-parole de la police londonienne à l'AFP.Ils ne sont pas rentrés dans le bâtiment même de l'ambassade."Ils ont tous les quatre été arrêtés vers 18H40 (GMT) pour déprédations et s'être trouvé illégalement sur des lieux diplomatiques", a-t-elle ajouté."Ils ont été emmenés dans un commissariat du centre de Londres où ils restent en garde à vue", a-t-elle ajouté.Interrogée précédemment par l'AFP, la police avait indiqué que les individus se trouvaient toujours sur place vers 19H30 GMT.Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi "a fait part de la vive protestation de l'Iran à l'ambassadeur britannique à Téhéran et a demandé à la police une protection absolue pour (les) diplomates iraniens à Londres", a déclaré Bahram Ghasemo, un porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, cité par l'agence officielle iranienne Irna.Irna évoque des insultes au drapeau iranien par des partisans d'un "culte extrême" résidant au Royaume-Uni.En 1980, des hommes armés avaient pris une trentaine de personnes en otage à l'ambassade d'Iran à Londres pendant six jours pour demander la libération de prisonniers politiques en Iran. Cinq membres du commando avaient été tués après un assaut de la police britannique.(©AFP / 09 mars 2018 20h45)