GB/agent double empoisonné: Ioulia Skripal rejette l'aide consulaire russe

Londres (Royaume-Uni) - Ioulia Skripal a déclaré ne pas souhaiter entrer en contact avec l'ambassade russe à Londres qui lui a proposé une aide consulaire après son empoisonnement début mars avec son père, un ex-agent double russe, selon un communiqué mercredi de la police britannique.Londres impute la responsabilité de l'attaque à la Russie, qui dément catégoriquement et a demandé un accès consulaire aux Skripal."Pour le moment je ne souhaite pas utiliser leur services, mais si je change d'avis je sais comment entrer en contact avec eux", a déclaré la jeune femme, selon la police.La police britannique avait précédemment indiqué avoir transmis à la jeune femme "l'offre d'une aide consulaire émanant de l'ambassade russe".Londres avait souligné fin mars que la demande d'accès consulaire formulée par la Russie relevait de la décision de Ioulia Skripal, 33 ans, aujourd'hui en convalescence.L'hôpital de Salisbury (sud-ouest), où elle était soignée depuis son empoisonnement le 4 mars avec son père Sergueï Skripal, a annoncé mardi qu'elle avait quitté l'établissement.Ioulia Skripal a par ailleurs indiqué que son père Sergueï Skripal, 66 ans était "toujours gravement atteint". Elle-même indique "souffrir toujours des effets de l'agent neurotoxique utilisé" dans l'attaque.La police avait précédemment indiqué que Sergueï Skripal avait fait "de bons progrès" mais se rétablissait "plus lentement".Ioulia Skripal était venue de Russie pour rendre visite à son père, qui vivait à Salisbury après avoir fait l'objet d'un échange de prisonniers avec Moscou en 2010 alors qu'il purgeait une peine de 13 ans de prison pour avoir collaboré avec les services britanniques.L'affaire a provoqué une grave crise diplomatique entre Moscou, qui nie toute implication, et les Occidentaux. Elle s'est traduite par la plus importante vague d'expulsions croisées de diplomates de l'Histoire.Selon les médias britanniques, Ioulia Skripal a été emmenée en lieu sûr par les autorités britanniques. Cela a provoqué l'ire de l'ambassade russe, qui a estimé mercredi sur Twitter qu'elle était "retenue en otage".Le 6 avril, le ministère britannique de l'Intérieur avait annoncé avoir rejeté une demande de visa pour Viktoria Skripal, la nièce de Sergueï.Ioulia Skripal a souligné mercredi, selon la police britannique, que "les opinions et affirmations (de sa cousine) n'étaient pas les siennes ni celles de son père".Viktoria Skripal avait notamment commenté la semaine dernière le refus opposé à sa demande de visa en disant avoir été "sûre que cela arriverait". "Ils doivent avoir quelque chose à cacher", avait-elle ajouté, dans des déclarations à la chaîne Sky News.Moscou a accusé Londres de lui imputer l'attaque sans preuves, voire d'avoir fomenté une "provocation"."Je remercie ma cousine Viktoria de se soucier de nous, mais je lui demande de ne pas me rendre visite ni tenter d'entrer en contact avec moi à ce stade", a encore commenté mercredi Ioulia Skripal selon la police britannique.mpa/fb/lpt/fjb(©AFP / 11 avril 2018 20h24)