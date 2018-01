GB: démission du ministre chargé de l'Irlande du Nord

Londres - Le ministre britannique chargé de l'Irlande du Nord James Brokenshire a démissionné lundi en raison de problèmes de santé, un an après la chute du gouvernement de cette province britannique, a indiqué le gouvernement britannique.Il a été remplacé par Karen Bradley, qui était jusque-là secrétaire d'Etat à la Culture, aux Médias et au Sport, a annoncé le gouvernement en fin d'après-midi."J'ai une petite lésion au poumon droit qui doit être enlevée", a expliqué M. Brokenshire dans la lettre de démission adressée à la Première ministre Theresa May et publiée par le 10 Downing Street."Ma santé à long terme et ma famille constituent ma priorité et j'ai l'intention de me soumettre à une intervention chirurgicale dans les meilleurs délais", a-t-il ajouté, précisant qu'il lui faudrait "plusieurs semaines" pour se remettre totalement.Malgré l'organisation de nombreuses séances de négociations, M. Brokenshire, 50 ans, a échoué à obtenir la formation d'un nouveau gouvernement nord-irlandais depuis la chute du précédent en janvier 2017, après la démission du vice-Premier ministre Martin McGuinness.Décédé depuis, le responsable du Sinn Féin voulait ainsi protester contre la gestion, qu'il jugeait frauduleuse, de subventions aux énergies renouvelables par la Première ministre et cheffe du Democratic Unionist Party (DUP), Arlene Foster.James Brokenshire a fait état d'un "besoin urgent pour les parties en présence de reprendre les discussions"."Je souhaite sincèrement voir un gouvernement décentralisé être remis en place aussi rapidement que possible", a-t-il ajouté, tandis que Theresa May a appelé à "redoubler d'efforts" pour parvenir à une solution, dans sa réponse écrite à son ministre démissionnaire.Face à l'incapacité des unionistes du DUP et des nationalistes du Sinn Féin à s'entendre pour former un nouvel exécutif de coalition après les élections régionales de mars, la province britannique s'est vue imposer son budget par Londres.Le Parlement de Westminster avait voté mi-novembre un projet de budget devant permettre d'assurer la continuité des services publics en Irlande du Nord.Par le passé, le mode de gouvernance en Irlande du Nord avait dû être suspendu à plusieurs reprises par Londres, la dernière fois en 2007.Les discussions se cristallisent notamment sur la question, symbolique mais sensible, de la reconnaissance de la langue gaélique, exigée par le Sinn Féin et rejetée par le DUP, allié du gouvernement de Theresa May.(©AFP / 08 janvier 2018 18h02)