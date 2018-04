GB: démission du président de l'ONG Save The Children

Londres - Le président de l'ONG britannique Save The Children, Alan Parker, a annoncé jeudi sa démission, invoquant un "besoin de changement" pour l'organisation, deux mois après un scandale de comportements sexuels inappropriés qui a largement ébranlé le secteur humanitaire.Déclenché par des révélations visant l'ONG Oxfam, ce scandale avait également touché l'organisation Save The Children: deux anciens membres, Brendan Cox et l'ex-directeur général Justin Forsyth, avaient fait l'objet d'accusations pour comportements déplacés envers des collègues féminines."Étant donnée la combinaison complexe de défis auxquels notre organisation et le secteur font face, je pense qu'un changement est nécessaire", a écrit Alan Parker dans sa lettre de démission publiée par l'ONG.Le mandat d'Alan Parker, qui a passé dix ans au sein de l'organisation, devait se terminer en décembre prochain. Il a salué le travail effectué par l'ONG, qui, pendant cette période, "a aidé plus d'enfant qu'à n'importe quel autre moment de son histoire".Il a également mentionné les "comportements inacceptables" au sein de la branche britannique de l'ONG, citant les cas de Brendan Cox et de Justin Forsyth, "maintenant soumis à un examen approfondi" par la Commission caritative, l'institution britannique qui contrôle les organisations humanitaires."Il s'agit d'une enquête importante, et je travaillerai avec eux (les membres de la commission) pour les aider de tout mon possible", a-t-il souligné. "Il existe un besoin urgent de rétablir la confiance" dans le secteur.Selon un rapport interne de l'ONG rédigé en 2015, la relation "très proche" entre Alan Parker et Justin Forsyth, qui avait quitté l'organisation en 2016, pourrait avoir eu une incidence sur la façon dont l'organisation à répondu aux plaintes.Le 22 février, Justin Forsyth avait démissionné de son poste de numéro deux de l'Unicef suite aux accusations de comportement inapproprié formulées par trois employées de Save the Children.Il avait expliqué sa démarche par la volonté de ne pas causer un "préjudice à l'Unicef comme à Save The Children", tout en estimant que les "erreurs commises" avaient été "traitées" plusieurs années auparavant.Save The Children avait aussi été accusée d'avoir laissé partir sans sanction Brendan Cox - par ailleurs mari de la députée britannique assassinée en 2016 Jo Cox - alors qu'il lui était reproché un comportement sexuel déplacé.La directrice général de l'ONG, Helle Thorning-Schmidt, a remercié Alan Parker pour son travail "sans relâche", qui a selon elle permis à l'ONG d'être présente dans "plus de 120 pays" et d'agir pour "50 millions d'enfants chaque année".(©AFP / 19 avril 2018 20h20)