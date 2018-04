GB: l'Autorité de la concurrence s'inquiète de la fusion de SSE et Npower

SSE

Londres - La fusion entre les groupes énergétiques SSE et Npower au Royaume-Uni peut conduire à une hausse de prix pour les clients, s'est inquiétée jeudi l'Autorité britannique de la concurrence (CMA), qui menace d'une enquête approfondie.La CMA a dévoilé les conclusions de son enquête annoncée fin février à propos de la fusion entre ces deux fournisseurs qui pourrait donner naissance à la première compagnie d'électricité du Royaume-Uni.L'Autorité estime que cette union a toutes les chances de réduire la concurrence sur le marché et ainsi conduire à une hausse des prix pour les clients."Nous pensons donc que cette fusion mérite une analyse plus approfondie", souligne Rachel Merelie, une responsable de la CMA dans un communiqué.Elle estime que pour l'heure la concurrence sur le marché de l'énergie ne fonctionne pas aussi bien qu'elle le devrait, mais qu'elle permet toutefois jusqu'à présent de maintenir des prix bas.La CMA précise que SSE et Npower ont jusqu'au 3 mai pour répondre à ses inquiétudes, sans quoi l'Autorité lancera une enquête approfondie dite de Phase 2.Dans un communiqué, SSE a réagi en indiquant qu'il prendra le temps d'évaluer la demande de la CMA et estime toujours que la fusion sera profitable au marché de l'énergie et au clients.SSE et Npower, filiale de l'allemand Innogy, ont annoncé un projet de fusion de leur activité pour les particuliers en novembre dernier, afin de répliquer à la forte concurrence sur le marché britannique et à l'essor de nouveaux acteurs.Signe de la pression concurrentielle, le numéro un britannique de l'énergie, Centrica, avait annoncé en février la suppression de 4.000 emplois d'ici à 2020 soit plus de 10% de sa main d'oeuvre, sur fond de perte de clients et mauvais résultats.Le marché britannique de l'énergie est dominé par six grands groupes, avec en tête British Gas (21% des parts de marché de la distribution d'électricité) devant SSE (14%), l'allemand E.On (13%), le français EDF Energy (12%), Scottish Power (qui appartient à l'espagnol Iberdrola, 10%) et Npower (10%), selon les chiffres publiés en janvier 2018 par le régulateur britannique de l'énergie Ofgem.Au total, à eux deux, SSE et Npower proposent leurs services à 13 millions de Britanniques, et constitueraient le premier fournisseur d'électricité du Royaume-Uni s'ils fusionnaient, avec une part de marché théorique de 24%.jbo/pn/nas(©AFP / 26 avril 2018 07h27)