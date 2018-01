GB: la croissance a légèrement ralenti à 1,8% en 2017

Londres - La croissance du produit intérieur brut britannique a modestement ralenti à 1,8% en 2017 en dépit des incertitudes du Brexit, avec un quatrième trimestre un peu meilleur qu'attendu, a annoncé l'Office des statistiques nationales (ONS) vendredi.Le PIB, qui avait progressé de 1,9% en 2016, année du référendum sur la sortie de l'UE, a limité la casse l'an dernier malgré la contraction du pouvoir d'achat des Britanniques et les inquiétudes des entreprises à l'approche du Brexit.La croissance a en particulier atteint 0,5% au quatrième trimestre, soit davantage qu'au troisième trimestre (+0,4%) et plus que prévu par les économistes qui tablait sur une progression de 0,4% en fin d'année.Dans le détail, sur l'ensemble de 2017, la croissance a sensiblement freiné dans le puissant secteur des services, qui représente la majorité de l'activité britannique, à 1,6%, contre 2,5%.L'ONS note en particulier que les secteurs des services les plus dépendants des consommateurs, comme la distribution et le transport, ont nettement faibli.Le pouvoir d'achat des ménages a en effet été de plus en plus sous pression à mesure que l'année avançait, sous l'effet d'une inflation qui a terminé 2017 à 3%, soit un taux supérieur à celui de la progression des salaires.Cette hausse des prix est nourrie par le renchérissement du coût des biens importés, consécutif à la faiblesse de la livre sur fond de craintes sur l'avenir des relations entre le Royaume-Uni et l'UE.En revanche, la croissance a accéléré dans la production industrielle (+2%), bien que l'ONS précise que ce chiffre aurait été plus élevé sans l'arrêt en décembre de l'oléoduc Forties en mer du Nord, ainsi que dans la construction (+5,1%) grâce principalement à une année 2017 débutée sur les chapeaux de roue.Malgré une économie un peu plus vigoureuse que prévu en 2017, les économistes et les pouvoirs publics s'attendent à ce que la croissance continue de ralentir en 2018.L'OBR, l'institut chargé des prévisions officielles au Royaume-Uni, prévoyait lors de la publication du budget en novembre, une hausse du PIB limitée à 1,4% cette année et à 1,3% en 2019, année où le Brexit sera effectif.Les milieux d'affaires, qui appellent à un accord au plus vite sur une transition post-Brexit, soulignent que les difficiles négociations entre Londres et Bruxelles pèsent sur l'investissement des entreprises.(©AFP / 26 janvier 2018 10h09)