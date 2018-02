GB: la fusion de SSE et Npower scrutée par l'Autorité de la concurrence

SSE

Londres - L'Autorité britannique de la concurrence (CMA) a annoncé mercredi avoir lancé une enquête sur le projet de fusion entre deux groupes énergétiques opérant au Royaume-Uni, le britannique SSE et Npower, filiale de l'allemand Innogy.L'autorité explique être en discussions constantes avec les deux groupes depuis l'annonce de leur projet, en novembre 2017, et veut déterminer "si cette fusion pourrait réduire significativement la concurrence sur le marché de l'approvisionnement en énergie", pour éviter une trop forte concentration du secteur.Elle a précisé qu'elle rendrait sa décision d'ici au 26 avril. A la Bourse de Londres, l'action SSE a clôturé en baisse de 1,29% à 1.225 pence, alors que l'indice FTSE-100 des principales valeurs a reculé de 0,69%.Le marché britannique de l'énergie est dominé par six grands groupes, avec en tête British Gas (23% des parts de marché de la distribution d'électricité) devant SSE (14%), l'allemand E.On (13%), le français EDF Energy (12%), Scottish Power (qui appartient à l'espagnol Iberdrola, 10%) et Npower (10%), selon les chiffres publiés en janvier 2018 par le régulateur britannique de l'énergie Ofgem.Au total, à eux deux, SSE et Npower proposent leurs services à 13 millions de Britanniques, et constitueraient le premier fournisseur d'électricité du Royaume-Uni s'ils fusionnaient, avec une part de marché théorique de 24%.La nouvelle entité serait cotée à la Bourse de Londres, et détenue à 65,6% par les actionnaires de SSE, à 34,4% par ceux de Npower.Ce possible rapprochement intervient alors que le gouvernement conservateur de la Première ministre Thesera May a annoncé lundi un projet de loi pour étendre le plafond fixé au prix de l'énergie payé par les consommateurs afin de soutenir le pouvoir d'achat des ménages. L'exécutif espère faire adopter ce texte avant la fin de l'année.La loi autoriserait Ofgem à limiter les tarifs de l'électricité et du gaz jusqu'à 2020, avec la possibilité d'étendre ce plafond jusqu'en 2023.En 2016, un rapport explosif de l'Autorité de la concurrence avait souligné que les consommateurs britanniques payaient au total 1,4 milliard de livres par an de trop aux six principaux fournisseurs d'énergie du pays, par rapport à ce que les prix devraient représenter dans un marché libre et concurrentiel.apz/pn/jpr(©AFP / 28 février 2018 16h50)