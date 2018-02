GB: le Parlement se penche sur les cryptomonnaies

Londres - La Commission du Trésor du Parlement britannique a lancé jeudi une enquête sur les monnaies virtuelles comme le bitcoin afin d'évaluer leur impact sur les consommateurs, les entreprises et le gouvernement.Cette enquête va également porter sur les changements à attendre pour le secteur financier de la technologie blockchain, qui est derrière les cryptomonnaies et permet de stocker et de transmettre des informations sur un grand registre informatique transparent et sécurisé."Les gens sont de plus en plus familiers avec les cryptomonnaies comme le bitcoin, mais ils ne sont peut-être pas au courant qu'elles ne sont pas régulées au Royaume-Uni et qu'il n'y a aucune protection pour les investisseurs particuliers", remarque Nicky Morgan, présidente de la Commission du Trésor et cité dans un communiqué.La Commission entend examiner les avantages possibles de l'utilisation de ces monnaies virtuelles notamment comme nouveaux moyens de paiement mais également les risques liés à la volatilité de leur cours, au blanchiment d'argent ou au cyber-crime.L'enquête sera attentive à la régulation proposée par le gouvernement, le gendarme financier britannique FCA et la Banque d'Angleterre (BoE) et comment elle pourra préserver l'équilibre entre d'un côté la protection des consommateurs et des entreprises et de l'autre la nécessaire innovation.Le Parlement se saisit du sujet alors que le gouverneur de la BoE Mark Carney s'est montré sévère cette semaine sur le bitcoin, estimant que ce dernier avait "échoué" pour l'instant en tant que monnaie, compte tenu notamment de son instabilité.Le bitcoin a fait preuve d'une grande volatilité ces derniers mois. Il évoluait un peu au-dessus de 11.000 dollars mercredi matin, après avoir chuté sous 6.000 dollars début février alors qu'il s'était approché des 20.000 dollars en décembre dernier.Le gouvernement britannique avait de son côté appelé fin janvier à réguler le bitcoin rapidement, avant qu'il ne finisse par représenter une vraie menace pour le système financier.Le sujet sera abordé au prochain G20 Finances en mars, où les ministres français et allemand des Finances vont présenter des propositions communes sur la régulation des cryptomonnaies.(©AFP / 22 février 2018 00h01)