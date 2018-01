GB: le gouvernement exige des enquêtes sur la faillite de Carillion

Le gouvernement britannique a exigé mardi l'ouverture d'enquêtes sur la faillite de Carillion et la responsabilité de ses dirigeants au lendemain de la spectaculaire chute du géant de la construction et des services publics.Le ministre des Entreprises, Greg Clark, a écrit aux services organisant la liquidation pour qu'ils examinent rapidement les agissements passés des responsables de la société et le possible tort causé aux actionnaires, créanciers, salariés et entreprises affectés par la faillite."Il est important que nous y voyons clair rapidement sur les événements qui ont entraîné la liquidation de Carillion", souligne M. Clark, qui a par ailleurs réuni des représentants de l'industrie de la construction.La rémunération de l'ancien directeur général du groupe, Richard Howson, est au centre des débats, lui qui a touché 1,5 million de livres en 2016 et perçu en plus près de 700.000 livres pour son départ.M. Clark a aussi demandé au Financial Reporting Council, qui supervise les cabinets d'audits, d'ouvrir une investigation sur les contrôles des comptes réalisés chez Carillion ces dernières années.Cette enquête devrait concerner notamment le cabinet KPMG, qui avait signé les comptes 2016 de Carillion et qui s'est défendu de toute erreur ou inexactitude dans son travail.L'effondrement de Carillion, dévoilée lundi matin après l'échec des négociations sur son renflouement, a créé une onde de choc dans le pays.Le gouvernement conservateur, mis en cause pour son rôle dans cette affaire, a tenu une réunion de crise lundi soir. L'opposition lui reproche notamment d'avoir continué d'ordonner des contrats à Carillion alors que le groupe avait déjà alerté sur ses performances.Carillion a mené d'âpres discussions durant le week-end avec des représentants du gouvernement et ses créanciers, espérant réduire sa dette et renforcer son capital, mais sans succès. L'exécutif a notamment refusé à Carillion une garantie de 20 millions de livres qui aurait permis au groupe de survivre plus longtemps, d'après sa direction.Annoncée brutalement lundi matin, la liquidation pure et simple de la société a plongé dans l'incertitude ses 43.000 salariés, dont près de 20.000 au Royaume-Uni, et mis en question des centaines de chantiers publics et privés auxquels Carillion était associé.(©AFP / 16 janvier 2018 16h33)