GB: le gouvernement veut étendre le plafond des prix de l'énergie

Londres - Le gouvernement britannique a annoncé lundi un projet de loi pour étendre le plafond fixé au prix de l'énergie payé par les consommateurs afin de soutenir le pouvoir d'achat des ménages.Ce projet, qui sera présenté au Parlement lundi en vue d'une adoption espérée avant l'hiver prochain, vise à fixer une limite au prix unitaire de l'électricité et du gaz payé par onze millions de foyers.Si elle est adoptée, cette mesure s'ajouterait aux limites des prix déjà fixées pour cinq millions de foyers modestes. Elle permettrait au régulateur du secteur de fixer un plafond jusqu'en 2020, avec la possibilité de prolonger ce système jusqu'en 2023."Notre plafond au prix de l'énergie va réduire la facture de millions de familles. Il s'agit d'un nouveau pas pour aider les gens à s'en sortir financièrement", a expliqué la Première ministre conservatrice, Theresa May, dans un communiqué.L'introduction de tels plafonds avait été inscrite dans le programme électoral de 2017 des conservateurs, qui ont repris l'idée aux travaillistes ayant mis cette proposition sur la table dès 2013.En 2016, un rapport explosif de l'Autorité de la concurrence avait souligné que les consommateurs britanniques payaient au total 1,4 milliard de livres par an de trop aux six principaux fournisseurs d'énergie du pays, par rapport à ce que les prix devraient représenter dans un marché libre et concurrentiel."Notre plafond va garantir aux consommateurs d'échapper aux tarifs les moins compétitifs afin de réduire cette surfacture", a assuré le ministre de l'Energie Greg Clark.M. Clark a écrit par ailleurs aux principales compagnies du pays pour les enjoindre de coopérer avec les autorités sur ce sujet, soulignant que les personnes les "plus vulnérables" payaient souvent les factures les plus salées du fait de leur méconnaissance des subtilités du marché qui permettent aux consommateurs de changer librement de fournisseurs afin d'obtenir le meilleur tarif.Parmi ces six grands fournisseurs figurent quatre sociétés britanniques filiales de groupes français (EDF Energy), espagnol (Scottish Power filiale d'Iberdrola) et allemands (npower filiale de RWE ainsi qu'EON UK). Seulement deux fournisseurs sont purement britanniques, British Gas (groupe Centrica) et SSE.L'opposition travailliste a jugé cette nouvelle mesure insuffisante, la ministre à l'Energie de son cabinet fantôme, Rebecca Long Bailey, y voyant "une simple rustine". "Le gouvernement doit réaliser qu'il faut faire davantage pour réparer notre marché de l'énergie défaillant", a-t-elle ajouté.Le Parti travailliste veut placer le secteur énergétique sous "propriété publique".L'association des fournisseurs d'énergie, Energy UK, a appelé les autorités à faire en sorte que "ce plafond reflète les coûts des fournisseurs, dont la plupart ne sont pas directement sous leur contrôle".pn/pid(©AFP / 26 février 2018 11h02)