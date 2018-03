GB: le marché de l'emploi fait preuve de vigueur malgré le Brexit

Londres - Le taux de chômage au Royaume-Uni a légèrement reculé à 4,3% à fin janvier, revenant au plus bas depuis 1975 malgré le Brexit, a annoncé mercredi l'Office des statistiques nationales (ONS).Le taux de chômage, qui était remonté à 4,4% à fin décembre enregistrant alors sa première hausse depuis août 2016, revient à son niveau de fin novembre.Par ailleurs, les salaires ont progressé plus vite que prévu avec une hausse de 2,8% en comparaison annuelle. Les économistes estiment que le faible taux de chômage place en position de force les salariés pour obtenir des revenus plus élevés.(©AFP / 21 mars 2018 10h36)