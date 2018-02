GB: le prince Harry et Meghan Markle destinataires d'un courrier "raciste"

Londres - La police britannique a annoncé jeudi enquêter sur un courrier "raciste" contenant de la poudre blanche adressé au prince Harry et à sa fiancée Meghan Markle.Le courrier, reçu le 12 février au Palais Saint James, l'une des résidences de la famille royale britannique, "est traité comme une infraction raciste haineuse", a annoncé Scotland Yard.Les policiers tentent d'établir si cet envoi tombe sous le coup de la loi sur les "communications malveillantes" (Malicious Communications Act), qui réprime les envois à caractère menaçant ou insultant, ainsi que les commentaires racistes.La police a précisé que la substance retrouvée dans le courrier a été examinée, et "n'est pas suspecte".Contacté par l'AFP, le service de presse du prince Harry, au palais de Kensington, s'est refusé à toute déclaration.Les enquêteurs cherchent également à remonter jusqu'à l'expéditeur du courrier. Selon le quotidien Evening Standard, une autre lettre contenant de la poudre aurait été reçue au Palais de Westminster, le Parlement britannique, adressée à la ministre de l'Intérieur Amber Rudd.La poudre ne poserait là non plus pas de menace mais la police cherche à établir si les deux envois présentent un lien.Le mariage du prince Harry et de l'actrice américaine Meghan Markle doit se dérouler le 19 mai à la chapelle Saint-George, au château de Windsor, à l'ouest de Londres.Des commentaires racistes contre la jeune femme métisse exprimés par la compagne du chef du parti europhobe Ukip avaient provoqué en décembre 2017 un scandale et conduit à la révocation de ce dernier.Lors de la révélation de leur relation, le prince Harry avait mis en garde les médias contre tout comportement de harcèlement ou commentaire raciste visant son couple.(©AFP / 22 février 2018 17h55)