GB: le rachat de Sky par Fox "pas dans l'intérêt du public" (autorité de la concurrence)

21ST CENTURY FOX

SKY

THE WALT DISNEY COMPANY

NEWS CORPORATION

Londres - L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a estimé mardi que le rachat du groupe audiovisuel britannique Sky par le géant américain Fox de la famille Murdoch n'était "pas dans l'intérêt du public", dans des conclusions provisoires d'une enquête demandée par le gouvernement.Le groupe de cinéma et de télévision 21st Century Fox veut acheter les 61% de parts de Sky qu'il ne possède pas encore pour quelque 15 milliards de dollars (12,8 milliards d'euros)."En raison d'inquiétudes sur la pluralité des médias, la CMA conclut de façon provisoire que la transaction proposée n'est pas dans l'intérêt du public", a-t-elle expliqué dans un communiqué.Cette tentative de rachat fait froncer des sourcils au Royaume-Uni, où la famille Murdoch possède déjà, via News Corp, deux quotidiens à grand tirage, The Times et The Sun. Outre la chaîne d'information en continu Sky News, le bouquet Sky est très présent dans le sport et a la main sur la plus grande partie des droits de la Premier League anglaise de football.L'achat de Sky par Fox ferait que la famille Murdoch "aurait un contrôle sur trop de diffuseurs d'informations du Royaume-Uni à travers différents types de médias (télévision, radio, internet et journaux), au point d'avoir trop d'influence sur l'opinion publique et l'agenda politique", a souligné la CMA.L'autorité attend désormais désormais les réponses des "parties intéressées", notamment 21st Century Fox, avant de rendre d'ici au 1er mai son rapport définitif au ministre de la Culture et des Médias qui décidera du sort de la transaction.Dans l'immédiat, la CMA suggère trois "remèdes" possibles pour éviter une montée intolérable de l'influence de la famille Murdoch dans le paysage médiatique britannique: l'interdiction pure et simple de la transaction ; une scission de Sky News du reste de Sky, voire la vente de la chaîne d'information ; la mise en place d'une structure claire permettant de protéger les contenus de Sky News de l'influence de Murdoch.L'autorité a précisé qu'elle attendait des propositions de 21st Century Fox, y compris dans le contexte nouveau de la vente annoncée en décembre de nombreux actifs de la famille Murdoch au groupe Disney, dont sa part de 39% actuellement détenue dans Sky.La maison-mère de Mickey a prévenu qu'elle assumerait le contrôle total de Sky si Fox parvenait à ses fins en mettant la main sur 100% du capital du britannique.Dans un court communiqué, Sky a réagi en disant "noter" les conclusions provisoires de la CMA et le fait que l'autorité attendait de possibles remèdes aux problèmes mis en avant.pn/phv(©AFP / 23 janvier 2018 08h05)