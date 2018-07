GB: les magasins Dixons Carphone revoient en hausse l'impact d'une cyberattaque

DIXONS CARPHONE

Londres - La chaîne britannique de magasins d'électronique Dixons Carphone a annoncé mardi avoir révisé en hausse l'impact de la cyberattaque dont elle a été victime en 2017 et qui a affecté environ 10 millions de clients."Notre enquête, qui est désormais pratiquement achevée, a montré qu'environ 10 millions de dossiers contenant des données personnelles ont pu être affectés en 2017", écrit le groupe dans un communiqué.Dixons avait estimé initialement à 1,2 million le nombre de clients touchés quant le groupe avait révélé mi-juin avoir été la cible de pirates informatiques.Le distributeur précise qu'il a désormais la preuve que certaines des données ont été dérobées mais indique qu'elles n'incluent pas de coordonnées de cartes ou comptes bancaires et qu'il n'y a pas eu de fraude observée.En juin, Dixons avait ajouté que les pirates avaient tenté de voler les informations de 5,9 millions de cartes de paiement, mais sans y parvenir pour la grande majorité. Seules une centaine de milliers de cartes avaient été compromises mais sans preuve de fraude non plus.Le directeur général de Dixons Carphone Alex Baldock profite du communiqué publié mardi pour présenter à nouveau ses excuses aux clients touchés et assure avoir mis en place de nouvelles mesures de sécurité afin de protéger leurs données.Le détaillant travaille sur cette affaire avec la police, le régulateur financier du Royaume-Uni et la commission chargée de la supervision des données informatiques.jbo/js/cv(©AFP / 31 juillet 2018 09h34)