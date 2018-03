GB: les vols ont repris samedi à l'aéroport de Stansted après un incendie

Londres - Les vols ont repris normalement samedi au départ de l'aéroport londonien de Stansted, au lendemain de l'incendie accidentel d'une navette ayant entraîné l'annulation de vols, au premier jour du week-end chargé de Pâques."Nous présentons nos excuses aux passagers affectés et pouvons confirmer que l'aéroport est ouvert aujourd'hui (31 mars), tous les vols devant être assurés comme prévu durant le reste du week-end de Pâques", a indiqué sur Twitter un porte-parole du quatrième plus grand aéroport britannique, à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Londres."Les compagnies aériennes comptent mette en place des vols supplémentaires pour remplacer certains de ceux qui ont été annulés, en plus d'attribuer aux passagers affectés des sièges encore disponibles", a-t-il précisé, interrogé par l'AFP.Au total, une centaine de vols avaient été annulés, retardés ou déviés vers d'autres aéroports britanniques à la suite de l'incendie d'une navette passagers devant l'entrée du terminal, affectant "environ 10.000 passagers", selon le porte-parole.Des images amateurs, postées sur les réseaux sociaux, ont montré une épaisse fumée noire se dégageant du véhicule en feu devant l'entrée du terminal, vendredi après-midi.L'incendie, qui a été complètement maîtrisé une quarantaine de minutes après son déclenchement vers 16H20 locales (15H20 GMT), n'a pas fait de blessé, selon l'aéroport.Mais les dégagements de fumée ont entraîné l'évacuation partielle de l'aéroport et l'annulation de tous les vols prévus au départ jusqu'à minuit.Des passagers ont décrit des scènes de panique et de confusion."C'était la situation habituelle avec très peu de personnel sur place", a raconté un journaliste de la BBC, Stephen Fottrell, qui prévoyait d'aller en Irlande, interrogé par le groupe audiovisuel britannique."Notre vol a disparu de l'écran sans aucune communication", a témoigné une autre passagère, Taylor Fulton-Ward, 18 ans, qui devait se rendre en famille à Dublin."Des annonces nous ont dit de quitter le bâtiment, mais les portes n'étaient pas ouvertes. Les gens ont alors commencé à pousser et à paniquer", a-t-elle ajouté, citée par l'agence Press Association.Selon les pompiers, l'incendie est d'origine accidentelle, causé par "une défaillance électrique sur le bus". "Le bus est complètement détruit tandis qu'un grande partie de la façade avant du terminal a subi des dommages causés par la fumée", ont-ils précisé dans un communiqué.(©AFP / 31 mars 2018 09h50)