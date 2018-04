GB: mort d'Alfie Evans, le bébé en état semi-végétatif au centre d'une bataille judiciaire

Alfie Evans, le bébé britannique en état semi-végétatif dont les parents s'étaient opposés à l'arrêt des soins contre l'avis des médecins, est mort samedi, a annoncé sa famille."Notre bébé a déployé ses ailes cette nuit à 02H30. Nous avons le coeur brisé. Merci à tous pour votre soutien", ont écrit sur Facebook le père et la mère d'Alfie, décédé à 23 mois.La justice britannique avait rejeté mercredi un dernier recours de Kate James et Tom Evans qui, forts du soutien du pape et du gouvernement italien, demandaient de pouvoir poursuivre le traitement de leur enfant en Italie où des hôpitaux avait proposé de l'accueillir.Cette décision avait mis fin à une longue bataille judiciaire opposant les parents à l'équipe médicale de l'hôpital pour enfants Alder Hey à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre, où Alfie était hospitalisé depuis décembre 2016.Selon cet établissement, le bébé, né le 9 mai 2016, était atteint d'une pathologie neurodégénérative rare et pour laquelle il n'existait pas de traitement. Ses médecins estimaient qu'il était dans son intérêt de ne pas poursuivre les soins.Lundi soir, l'assistance respiratoire avait été retirée à Alfie, avant d'être réinstallée vingt heures plus tard. Ce qui selon son père prouvait qu'il pouvait respirer seul et que son état de santé était "significativement meilleur" qu'évalué.(©AFP / 28 avril 2018 09h25)