GB: première attribution de fréquences 5G

Londres - Les fréquences britanniques de la future technologie mobile 5G ont été attribuées à quatre opérateurs pour un total de 1,15 milliard de livres, a annoncé jeudi le régulateur des télécommunications Ofcom.Le Royaume-Uni est l'un des premiers pays d'Europe à entamer l'attribution de ces fréquences permettant le très haut débit, qui devraient remplacer l'actuelle 4G à l'horizon 2020.La 5G est un facteur clef du développement des objets connectés. Son élaboration doit aider à supporter les milliards de données qu'impliqueraient l'utilisation normalisée de voitures autonomes et autres objets intelligents du quotidien.L'attribution des fréquences s'est déroulée lors d'une vente aux enchères organisée par l'Ofcom, l'autorité nationale de régulation des télécommunications au Royaume-Uni, qui en a précisé les résultats dans un communiqué.Sur un total de fréquences attribuées pour 1,15 milliard de livres (1,3 milliard d'euros), Vodafone a remporté le lot le plus important pour 378 millions de livres, suivi par Telefonica (marque O2 au Royaume-Uni) investissant 317 millions de livres, EE (groupe BT) avec 303 millions, et Hutchison (marque Three), qui s'octroie une plus modeste part de marché avec un lot valant 151 millions de livres.Egalement enjeux de la vente, de nouvelles fréquences 4G ont été attribuées à Telefonica pour 206 millions de livres.str/pn/LyS(©AFP / 05 avril 2018 15h04)