GE annonce une charge exceptionnelle de 6,2 mds USD liée à son activité d'assurance

Paris - Le géant industriel américain General Electric a annoncé mardi une charge exceptionnelle de 6,2 milliards de dollars liée à son activité d'assurance, une mauvaise nouvelle supplémentaire pour ce groupe en pleine restructuration.En prenant en compte la réforme fiscale récemment décidée aux Etats-Unis, l'impact négatif net se monte à 7,5 milliards, a précisé l'entreprise."Une charge de cette ampleur (...) est profondément décevante", a reconnu le PDG John Flannery, cité dans un communiqué.GE a indiqué qu'en plus de cette charge qui pèsera sur ses résultats du quatrième trimestre, sa société d'assurance-vie et d'assurance-maladie NALH (North American Life and Health) constituerait des réserves de 15 milliards de dollars sur sept ans.Le groupe a toutefois assuré que ce grand ménage comptable n'aurait "pas d'impact sur les activités industrielles."GE avait annoncé en novembre dernier un plan de restructuration prévoyant 20 milliards de dollars de cessions d'actifs et des milliers de suppressions d'emplois.John Flannery a décidé de le recentrer sur trois activités: aéronautique (fabrication de moteurs d'avions), équipements et matériels de santé et énergie.Le groupe a en particulier annoncé en décembre qu'il allait supprimer 12.000 emplois dans le monde au sein de sa branche Energie (GE Power).lby/aue/nas(©AFP / 16 janvier 2018 13h16)