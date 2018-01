GFI Informatique: chiffre d'affaires en hausse de 11,5% en 2017, bond à l'international

GFI INFORMATIQUE

Paris - Le chiffre d'affaires de GFI Informatique a progressé de 11,5% en 2017, porté notamment par une accélération de son activité à l'international, a indiqué mercredi l'entreprise de services informatiques dans un communiqué.Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 1,13 milliard d'euros l'an dernier, contre 1,02 milliard en 2016. Sa croissance organique (à périmètre et taux de change constants) a atteint 2% sur l'année, a-t-il précisé.Dans le détail, l'activité à l'international a bondi de 58,2% à 289 millions d'euros, notamment dans la péninsule ibérique et en Amérique latine. Elle a progressé moins vite en France, qui a enregistré une hausse de 1,2% du chiffre d'affaires, à 842,9 millions d'euros.Sur le quatrième trimestre, l'activité a progressé de 10% (+7,6% en organique), à 310,5 millions d'euros, avec une hausse de 17,1% à l'international."Au 31 décembre 2017, les principaux indicateurs se maintiennent au niveau élevé de l'an dernier et sont conformes à nos attentes" en France, a précisé le groupe.A l'international, il a souligné qu'il "continuerait à être attentif aux opportunités de croissance externe qui lui permettraient d'augmenter la part de son activité (...) notamment sur les marchés où il est déjà présent" (Europe du Sud, du Nord, Amérique latine et Afrique).GFI Informatique, qui publiera ses résultats annuels le 23 février, n'a pas fait de prévisions pour la nouvelle année.as/fka/LyS(©AFP / 31 janvier 2018 19h04)