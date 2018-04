GSK voit ses bénéfices fondre et reste méfiant pour 2018

Londres (awp/afp) - Le groupe pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline (GSK) a publié mercredi un bénéfice net divisé par deux au premier trimestre en raison d'une dépréciation d'actifs et de la remontée de la livre.Le bénéfice net s'est établi à 549 millions de livres (629 millions d'euros) entre janvier et mars, alors qu'il avait atteint 1,046 milliard un an plus tôt, selon un communiqué du groupe.Les comptes du laboratoire ont été principalement plombés par une charge de 495 millions de livres, correspondant à une révision à la baisse de la valeur de sa co-entreprise spécialisée dans les médicaments sans ordonnance.Cette dépréciation a été passée à l'occasion du rachat par GSK des parts du géant pharmaceutique suisse Novartis dans cette co-entreprise, pour 13 milliards de dollars.Le groupe a par ailleurs subi une baisse de 2% de son chiffre d'affaires sur le trimestre à 7,2 milliards de livres.Deux de ses grandes activités ont vu leurs ventes reculer, à savoir les médicaments (-4%) et la santé grand public (-3%). Le chiffre d'affaires de la troisième branche, les vaccins, a en revanche progressé de 7%.Le groupe a en outre fait les frais de la remontée récente de la livre face au dollar, ce qui a plombé la valeur de ses résultats réalisés aux Etats-Unis, une fois convertis en devise britannique.En revanche, à taux de change constant, le chiffre d'affaires s'est affiché en hausse, notamment aux Etats-Unis, où le groupe réalise plus du tiers de ses ventes."GSK a continué de faire de bons progrès au premier trimestre", relève la directrice générale Emma Walmsley, qui évoque "des débuts encourageants pour la plupart des nouveaux produits", dont le Shingrix, vaccin contre le zona, Trelegy, inhalateur contre les maladies du poumon, ou encore Juluca, contre le VIH.En revanche, GSK ne se départit pas de la prudence qui est la sienne depuis plusieurs mois concernant ses perspectives pour 2018.Le principal risque reste l'arrivée sur le marché d'un générique concurrent de l'Advair, traitement contre les maladies respiratoires commercialisé aux Etats-Unis et dont les ventes sont en baisse. GSK anticipe une chute de 30% des ventes de l'Advair à changes constants en 2018 aux Etats-Unis.Le groupe prévoit toujours une hausse de son bénéfice par action hors éléments exceptionnels entre 4 et 7% en 2018, si aucun générique n'est introduit face à l'Advair. Il s'attend en revanche à un bénéfice en baisse de 3% ou, au mieux, stable dans le cas où un concurrent serait lancé en milieu d'année.Les résultats en demi-teinte et la prudence des perspectives pesaient sur le titre à la Bourse de Londres, avec une baisse de 2,69% à 1.422,80 pence, vers 13H20 GMT.afp/rp(AWP / 25.04.2018 15h33)