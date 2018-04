GTT: activité en hausse au 1T, objectifs annuels confirmés

GTT - GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA

Paris (France) - GTT, spécialiste des systèmes de transport et de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL), a annoncé jeudi une hausse de son activité de 12,4% au premier trimestre et confirmé ses objectifs pour l'année 2018.GTT a réalisé sur cette période un chiffre d'affaires de 64,2 millions d'euros, en hausse de 12,4%, tiré par une progression des redevances."Le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers mois de l'année est en ligne avec nos attentes", a commenté Philippe Berterottière, PDG de GTT, cité dans le communiqué.Ce trimestre a été marqué par une "forte progression" des commandes, selon le dirigeant."Nous enregistrons déjà 10 commandes de méthaniers, un FSRU (unité de stockage et de regazéification flottante, ndlr), ainsi que l'équipement d'un navire avitailleur", a indiqué M. Berterottière."Ce rythme de commandes est un signal fort de la bonne tenue du marché du GNL", a-t-il ajouté.A la fin du premier trimestre, le carnet de commandes de GTT comptait 83 unités, dont 65 méthaniers."En l'absence de reports ou annulations significatifs de commandes", le groupe a confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2018. Il vise un chiffre d'affaires en hausse compris entre 235 et 250 millions d'euros et un Ebitda (excédent brut d'exploitation) de 145 à 155 millions d'euros.En 2017, le groupe a enregistré un bénéfice net de 116,2 millions d'euros, en recul de 3%, pour un chiffre d'affaires de 231,5 millions d'euros, en repli de 2,3%.vac/ef/pb(©AFP / 12 avril 2018 17h01)