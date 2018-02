GTT: les résultats 2017 s'érodent mais les commandes ont rebondi

GTT - GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA

Paris - GTT, spécialiste des systèmes de transport et de stockage de gaz naturel liquéfié (GNL), a vu ses résultats légèrement reculer en 2017 mais a aussi enregistré un rebond des commandes et s'est montré optimiste pour cette année, dans un communiqué publié vendredi.Son bénéfice net a reculé de 3% à 116,2 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'est pour sa part érodé de 2,3% à 231,5 millions d'euros, pâtissant d'un repli des redevances.Mais l'année a aussi été marquée par des commandes pour équiper 21 navires contre cinq en 2016. Et GTT a aussi été retenu pour la conception des réservoirs de neuf porte-conteneurs propulsés au GNL, le premier contrat de ce type pour l'entreprise."L'année 2017 a non seulement été marquée par un net rebond des commandes de méthaniers et l'essor des FSRU (unités de stockage et de regazéification flottantes, ndlr), confirmant ainsi notre vision des besoins du marché, mais aussi par notre entrée sur le marché en devenir du GNL carburant", a ainsi souligné Philippe Berterottière, le PDG.Pour 2018, GTT prévoit un chiffre d'affaires en hausse, dans une fourchette de 235 à 250 millions d'euros et un Ebitda (excédent brut d'exploitation) dans une fourchette de 145 à 155 millions d'euros.Dans un communiqué distinct, GTT annonce par ailleurs avoir reçu plusieurs commandes début 2018, portant sur l'équipement de trois méthaniers et d'un navire avitailleur.jmi/tq/eb(©AFP / 16 février 2018 16h45)