Galaxus se renforce dans le commerce de chaussures en ligne

Zurich (awp) - Galaxus augmente son offre en matière de chaussures. Le groupe de ventes en ligne, filiale de Migros, a conclu un partenariat avec la marque Vögele Shoes et le commerçant en ligne spécialisé allemand surf4shoes.L'assortiment de chaussures proposé par Galaxus augmente de quelque 11'000 modèles, pour atteindre la marque de 19'000, indique lundi l'entreprise dans un communiqué. Six cents proviennent de Vögele Shoes et 10'500 de surf4shoes. D'autres collaborations devraient suivre ces prochains mois dans le secteur de la mode.Le renforcement de l'offre en chaussures constitue le premier pas d'une forte expansion dans le secteur vestimentaire, précise d'ailleurs Galaxus. Au total, l'offre du commerçant en ligne se compose actuellement de 1,6 million de produits, contre environ 700'000 il y a encore une année. la firme compte pouvoir en proposer 2 millions d'ici au milieu de l'année.tn/al(AWP / 07.05.2018 09h30)