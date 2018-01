Galenica étoffe son chiffre d'affaires en 2017, rachète Careproduct

Berne (awp) - Galenica a engrangé l'an dernier un chiffre d'affaires de 3,21 mrd CHF, en hausse de près de 7% sur un an. La direction du distributeur pharmaceutique revendique dans un premier aperçu de sa performance annuelle jeudi une progression supérieure au marché du médicament.La société annonce par ailleurs avoir racheté en début d'année le distributeur de déambulateurs, chaises roulantes, produits pour incontinents et autres accessoires Careproduct, pour un montant non dévoilé.Le groupe table toujours sur une rentabilité (Ebit) étoffée de 7 à 12% en comparaison annuelle, hors effets comptables mais en tenant compte d'un élément exceptionnel de 7 mio CHF.Le conseil d'administration proposera aux actionnaires un dividende de 80 CHF par nominative au titre de l'exercice écoulé.Le produit des ventes en 2017 s'inscrit dans le haut des projections élaborées par les analystes du consensus AWP, qui articulaient en moyenne 3208 mio CHF.Le segment des Services a généré la majeure partie des revenus du groupe bernois, avec une progression de 7,4% à 2501,8 mio CHF. L'unité Health and Beauty a accéléré de 3,2% à 1483,5 mio CHF.Les résultats détaillés feront l'objet d'une publication en date du 13 mars.jh/al(AWP / 18.01.2018 07h50)