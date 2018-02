Galeries Lafayette: 22 magasins repris en franchise par un homme d'affaires bordelais

Les Galeries Lafayette ont annoncé mardi la reprise par la Financière Immobilière Bordelaise, holding de l'homme d'affaires Michel Ohayon, de 22 magasins de province qui seront cédés en franchise.L'opération, qui devrait être finalisée "au second semestre 2018" - l'objectif étant fin août selon une source syndicale - , "n'aura pas d'impact sur l'emploi des 900 collaborateurs concernés", assurent dans un communiqué les Galeries Lafayette qui exploiteront alors 28 magasins en propre et 27 en franchise en France.Le projet garantit "le maintien de la majorité des conditions et avantages sociaux" des collaborateurs concernés, ajoute l'enseigne. Fin décembre, un accord prévoyant notamment de garantir l'emploi pendant deux ans avait été conclu entre la direction et trois des quatre syndicats représentatifs (CGT, CFDT et CFE-CGC), FO ne le paraphant pas.Le nom du repreneur a été annoncé mardi aux représentants du personnel à l'occasion d'une réunion du comité central d'entreprise (CCE) de l'entité MGL, qui regroupe tous les magasins hors celui du boulevard Haussmann à Paris, selon des sources syndicales.Les représentants du personnel "resteront vigilants quant au respect des engagements et à l'application des garanties souscrites", a indiqué le CCE dans un communiqué adopté à la majorité de l'instance. Ils "entendent rencontrer le repreneur" à ce sujet et souhaitent aussi connaître ses projets "quant au développement et à la pérennité de l'emploi" dans les magasins repris.L'enseigne avait annoncé fin novembre son intention de céder en franchise 22 sites, dans des villes moyennes en région.L'opération vise à "poursuivre la transformation du modèle économique de l'entreprise", en s'appuyant sur un spécialiste de l'immobilier commercial pour "redonner une dynamique commerciale locale d'envergure", expliquent les Galeries Lafayette, qui veulent conserver un maillage territorial dense.Les établissements concernés sont ceux d'Agen, Amiens, Angoulême, Bayonne, Beauvais, Belfort, Besançon, Caen, Cannes, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Dax, La Roche-sur-Yon, La Rochelle, Libourne, Lorient, Montauban, Niort, Rouen, Saintes, Tarbes et Toulon.Ces magasins vont continuer à "bénéficier d'un accompagnement de l'entreprise", au niveau des achats, de l'identité visuelle ou de l'animation commerciale, selon le communiqué.Michel Ohayon, via la Financière Immobilière Bordelaise, est très impliqué dans l'immobilier commercial et hôtelier puisque sa holding est notamment propriétaire du Waldorf Astoria - Hôtel Trianon Palace à Versailles et du Sheraton à Roissy.M. Ohayon avait fait une entrée fracassante dans le classement des 500 plus grosses fortunes françaises en 2005 à la 79e place avec 350 millions d'euros. Il occupait la 130e place de ce classement en 2017 avec 650 millions d'euros.(©AFP / 06 février 2018 18h46)