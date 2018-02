Galp Energia: bénéfice net en hausse en 2017 grâce à la reprise dans la péninsule ibérique

GALP ENERGIA

Lisbonne - Le groupe pétrolier et gazier portugais Galp Energia a dégagé un bénéfice net ajusté de 602 millions d'euros en 2017, en hausse de 25% par rapport à l'année précédente, grâce notamment de la reprise du marché ibérique, a-t-il annoncé mardi."L'activité de commercialisation des produits pétroliers a bénéficié de la reprise économique dans la péninsule ibérique" et d'une hausse de la production de pétrole et gaz au Brésil, a explique dans un communiqué le groupe qui avait affiché un bénéfice de 483 millions en 2016.La production moyenne annuelle de pétrole et gaz a crû de 38% pour atteindre 93.400 barils par jour, franchissant même le seuil des 100.000 barils/jour au dernier trimestre de l'année, a souligné Galp.Au quatrième trimestre, le bénéfice du groupe a enregistré une hausse de 54% à 186 millions contre 121 millions d'euros sur la même période de l'année précdédente.Sur l'ensemble de l'année, l'excédent brut d'exploitation (EBITDA) ajusté du groupe pétrolier a augmenté de 32% à 1,86 milliard d'euros.En 2017, le groupe portugais a réduit son investissement de 17% à un peu plus d'un milliard d'euros. Pour 2018 et 2020, le groupe prévoit de maintenir ce niveau d'investissements.L'année dernière, la dette du groupe a légèrement progressé pour s'établir à 1,88 milliard contre 1,87 milliard d'euros fin 2016.Galp va verser à ses actionnaires un dividende en hausse de 10% à 0,55 euro par action "et qui servira de référence pour les prochaines années", a indiqué le groupe pétrolier.Après l'annonce de ses résultats, le titre Galp évoluait dans le rouge à la Bourse de Lisbonne, cédant en début de matinée 2,42% à 14,34 euros.lf/nas(©AFP / 20 février 2018 09h21)