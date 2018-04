Galp Energia: bénéfice trimestriel en hausse de 74%, tiré par la production

GALP ENERGIA

Lisbonne - Le groupe pétrolier et gazier portugais Galp Energia a annoncé vendredi avoir dégagé au premier trimestre un bénéfice net ajusté de 135 millions d'euros, soit une hausse de 74% par rapport à la même période de l'an dernier.Ce résultat, légèrement supérieur aux attentes des analystes, s'explique surtout par une augmentation de la production de pétrole et de gaz du groupe, qui a progressé de 18% à 104.100 barils par jour.L'excédent brut d'exploitation (EBITDA) ajusté de Galp a ainsi enregistré une hausse de 17% à 455 millions d'euros, tiré par celui des activités d'exploration et production (+63%).En revanche, le secteur de raffinage et distribution a vu son EBITDA reculer de 34% à 122 millions d'euros, en raison d'une marge de raffinage en baisse de 35% à 3,3 dollars par baril.L'investissement réalisé par Galp a reculé de 27% à 146 millions d'euros et la dette nette du groupe est restée quasiment stable à 1,89 milliard d'euros.Vendredi matin à la Bourse de Lisbonne, le titre Galp Energia s'appréciait de 0,91% à 16,03 euros. Depuis le début de l'année, sa valeur a augmenté de 32%.tsc/nas(©AFP / 27 avril 2018 07h48)