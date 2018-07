Gare Montparnasse: RTE annonce avoir rétabli l'alimentation électrique

RTE a annoncé lundi être parvenu à rétablir l'alimentation électrique de la gare Montparnasse, trois jours après l'incendie d'un poste électrique qui a gravement perturbé la circulation des trains."La mise en œuvre d'une liaison alternative est maintenant effective et permet de rétablir l'alimentation électrique du réseau ferroviaire de la gare Montparnasse et des foyers de la zone", indique dans un communiqué le gestionnaire du réseau électrique à haute tension.Le poste électrique d'Harcourt à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), qui alimente Montparnasse, avait été gravement endommagé vendredi par un incendie encore inexpliqué, perturbant fortement la circulation des trains au départ et à l'arrivée de la gare parisienne."Ce lundi, les équipes de RTE ont terminé les travaux de mise en service de la première liaison provisoire après les dommages" subis par le poste d'Harcourt, indique RTE."Elles ont également terminé les phases de tests, qui se sont avérées concluantes", explique l'entreprise.RTE avait promis dimanche que l'alimentation de la gare serait rétablie mardi en fin de journée au plus tard, voire dès lundi si les tests s'avéraient concluants.La circulation des trains restait fortement perturbée lundi à la gare Montparnasse, la SNCF espérant revenir à un trafic "proche de la normale" vendredi et complètement normal lundi 6 août.(©AFP / 30 juillet 2018 19h07)