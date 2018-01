Gategroup avec une solide progression des recettes et de la rentabilité en 2017

Zurich (awp) - Gategroup, filiale du groupe chinois HNA, a généré en 2017 un chiffre d'affaires de 4,6 mrd CHF, en hausse de 35% sur un an. La rentabilité, mesurée au résultat brut d'exploitation (Ebitda), a été améliorée de moitié à 300 mio, a indiqué jeudi le spécialiste de services à bord sur la base de chiffres non audités. La marge afférente a pris 0,6 point à 6,6%.L'année dernière, la société zurichoise a étoffé ses relations commerciales avec plus de cent nouveaux clients et des contrats passés avec d'importantes compagnies aériennes, précise le communiqué. Gategroup a réalisé cette expansion notamment en France et en Afrique, mais également sur des marchés stratégiques comme l'Amérique latine et l'Asie/Pacifique.L'accord d'une durée de 30 ans passé en Corée du Sud avec Asiana Airlines à l'aéroport d'Incheon constitue un jalon important, selon le groupe basé à Kloten."2016 et 2017 ont été des années de transformation pour Gategroup", a expliqué le directeur général (CEO) Xavier Rossinyol, cité dans le communiqué. Autrefois filiale de feu la compagnie aérienne Swissair, Gategroup a été racheté en 2016 par le géant chinois HNA.Aucune prévision chiffrée n'est fournie pour l'exercice 2018fr/al(AWP / 25.01.2018 07h45)