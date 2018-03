Gategroup: fourchette de prix pour l'IPO entre 16 et 21 CHF par action

Zurich (awp) - Dans le cadre du projet de retour en Bourse (IPO) de Gategroup, la fourchette de prix a été fixée entre 16 et 21 CHF par action de 1,25 CHF de valeur nominale. La cotation interviendra probablement le 27 mars sur SIX.La fourchette de prix implique une capitalisation de marché entre 2,1 et 2,6 mrd CHF. Ce montant comprend les recettes brutes attendues de près de 350 moi CHF qui proviendront d'une augmentation de capital. Gategroup émettra jusqu'à 21'875'000 nouvelles nominatives, a-t-il indiqué mercredi soir.Les recettes provenant de l'opération serviront à financer l'acquisition du reste des parts de Server, racheté à Air France-KLM et au financement partiel de la caisse de pension de la société ainsi qu'aux buts généraux de l'entreprise.Par ailleurs, 54'220'000 actions Gategroup détenues par le propriétaire chinois HNA seront proposées dans le cadre d'un placement secondaire. Une option de surallocation de jusqu'à 7'609'500 actions a été concédée au consortium bancaire par HNA. Cette option pourra être exercée dans les 30 jours suivant le premier jour de cotation sur SIX. Elle représente jusqu'à 10% de l'offre de base.En cas d'exercice complet de l'option de surallocation, le flottant se situera entre 63% et 65% du total des actions de la société. Selon Gategroup, HNA entend rester un actionnaire de référence et il a accepté une période de "lock-up" qui courra jusqu'au 7 janvier 2019.La procédure de constitution du livre d'ordre débutera le 15 mars et s'achèvera probablement le 26 mars. Le prix final de l'offre et le nombre d'actions offertes seront annoncés le ou autour du 26 mars. Le premier jour de cotation sera probablement le 27 mars.Le conglomérat chinois HNA se trouve dans le viseur des autorités locales et des banques en raison de son endettement élevé et de la structure opaque de ses rapports de propriété. Bank of America Merrill Lynch par exemple a cessé de faire des affaires avec le groupe.Après examen approfondi, UBS, Credit Suisse, JPMorgan et le japonais Nomura ont en revanche estimé qu'il n'y avait aucune raison de ne pas faire des affaires avec HNA, avait indiqué ce dernier en janvier.Selon Reuters, Credit Suisse et UBS seront les coordinateurs globaux de l'IPO. JPMorgan, Berenberg, ING, Banco Santander et Unicredit seront aussi de la partie.Récemment, HNA s'est vu infliger une taxe de 50'000 CHF par la Commission des reprises (COPA) pour des informations incorrectes sur les propriétaires du groupe.En plus de Gategroup, HNA détient aussi SR Technics ainsi que Swissport, ainsi qu'une participation d'un cinquième dans Dufry. Il est aussi un gros actionnaire de Deutsche Bank et détient une participation dans la chaine hôtelière Hilton.kw/rp(AWP / 14.03.2018 21h13)