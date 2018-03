Gategroup renonce à son projet d'IPO sur SIX

Zurich (awp) - Le spécialiste du service à bord Gategroup ne réalisera pas son retour à la cotation sur SIX Swiss Exchange. Dans un communiqué succinct, l'entreprise annonce lundi qu'elle ne procédera pas à l'introduction en Bourse (IPO) prévue mardi en raison d'un "écart d'évaluation" (différence entre la valeur de marché de l'entreprise et celle attendue par son propriétaire, ndr) dans les conditions de marché actuelles."Nous continuerons de mettre en oeuvre notre stratégie Gateway 2020, qui a fait (du groupe) le leader du marché et nous a permis de multiplier par deux nos résultats au cours des deux dernières années", a déclaré Xavier Rossinyol, directeur général (CEO) de la filiale du conglomérat chinois HNA, cité dans le communiqué. Et d'assurer son engagement à "continuer à créer de la valeur pour (ses) clients et (ses) actionnaires".buc/fr(AWP / 26.03.2018 13h25)