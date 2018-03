Gategroup: retour à la Bourse suisse entre la fin du 1er et du 2e trimestre

Zurich (awp) - Le spécialiste du service à bord Gategroup devrait effectuer son retour à la cotation sur SIX d'ici fin juin. L'introduction en Bourse aura lieu entre la fin du premier et du second trimestre, indique mardi dans un communiqué la filiale du conglomérat chinois HNA, qui tient à rester un actionnaire de référence "sur le long terme".L'entrée en Bourse devrait permettre à HNA d'engranger environ 350 mio CHF. Si l'option de surallocation est pleinement exercée, le groupe chinois estime que le flottant du capital-actions de Gategroup se situera autour de 65%.L'ex-filiale de Swissair avait été rachetée par HNA en juillet 2016 et décotée de la Bourse SIX en janvier 2017.buc/al(AWP / 06.03.2018 07h45)