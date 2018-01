Gaz: Shell vend ses parts dans un champ en Thaïlande pour 750 M USD

ROYAL DUTCH SHELL PLC

Londres - Le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell a annoncé mercredi la vente d'une participation dans le champ gazier de Bongkot en Thaïlande pour 750 millions de dollars.Le groupe anglo-néerlandais a finalement trouvé un acheteur pour cet actif, alors qu'il avait dû renoncer début octobre à une vente auprès du groupe pétrolier public koweïtien pour un prix estimé alors à 900 millions de dollars.Dans un communiqué, Shell explique avoir désormais trouvé un accord pour céder cette participation à une filiale du groupe public thaïlandais PTTEP. La transaction devrait être bouclée au deuxième trimestre, est-il précisé.Royal Dutch Shell détenait une participation de 22,2% dans le champ de Bongkot, aux côtés de la compagnie pétrolière nationale de PTTEP (44,5%) et du pétrolier français Total (33,3%).Cette participation était initialement détenue par le britannique BG Group, société rachetée récemment par Shell qui souhaitait se renforcer dans le gaz naturel liquéfié (GNL).La vente fait partie d'un vaste plan de cession d'actifs de 30 milliards de dollars mené par Shell depuis trois ans et qui est pratiquement achevé.Shell a lancé ces mesures au moment où il était confronté à des prix des hydrocarbures nettement plus faibles qu'à l'heure actuelle. Son objectif était alors de se détourner d'activités non stratégiques, comme des exploitations pétrolières ou gazières matures ou certaines activités dans l'aval (raffineries, pétrochimie, stations-services).Ces cessions associées à des réductions de coûts drastiques, ainsi qu'au récent rebond des cours du brut, ont remis sur les rails le groupe qui devrait publier jeudi matin des résultats annuels en très forte amélioration.jbo/mcj(©AFP / 31 janvier 2018 07h45)