Gaz de Bordeaux retenu par l'État pour un marché de 140 millions d'euros

Bordeaux - Gaz de Bordeaux a remporté "l'un des plus gros marchés multi-sites de France auprès de la Direction des achats de l'État" pour assurer la fourniture en gaz naturel de plus de 2.000 sites (ministères et établissements publics), jusqu'à fin 2019, a annoncé mercredi la société dans un communiqué.Ce contrat représente la fourniture de "plus de 2 térawatts-heures (Twh; 1 Twh = 1 milliard de Kwh) de gaz naturel jusqu'à fin 2019", précise le groupe.Ce marché, qui court à compter du 1er janvier 2018, couvre divers sites parisiens comme la Bibliothèque nationale de France, Météo France, la Cour des comptes, l'École des mines ou encore le musée Rodin. Mais le contrat prévoit aussi la fourniture de sites répartis sur tout le territoire, comme tous les centres pénitenciaires, les tribunaux de grande instance, les ministères des Armées et de la Justice, des hôtels de police, des préfectures, rectorats et universités.Au regard de l'ampleur de ce marché, Gaz de Bordeaux dit avoir mis en place une "organisation interne dédiée" pour le mettre en oeuvre.Aujourd'hui présent partout dans l'Hexagone, Gaz de Bordeaux réalise 70% de son chiffre d'affaires en dehors de son territoire historique girondin.L'entreprise précise qu'en cinq ans, elle a "multiplié par trois le volume de gaz vendu en France, et ainsi franchi le cap des 13 TWh en portefeuille".Gaz de Bordeaux revendique 245.000 clients, dont 30.000 professionnels et a réalisé un chiffre d'affaires de 355 millions d'euros en 2016.Elle est détenue à 100% par Régaz, une société anonyme d'économie mixte regroupant notamment Bordeaux Métropole, la chambre de commerce de la ville et le fonds français Infravia Capital Partners.(©AFP / 17 janvier 2018 13h57)