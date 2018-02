Gaz: des agriculteurs néerlandais en colère, le gouvernement ferme le robinet de moitié

EXXONMOBIL

ROYAL DUTCH SHELL PLC

La Haye - Le gouvernement néerlandais a été poussé jeudi à réduire de moitié ses extractions de gaz dans la région de Groningue (nord), après des séismes à répétition, pendant que des dizaines d'agriculteurs en colère ont manifesté devant le Parlement.Le ministre des Affaires économiques et du Climat, Eric Wiebes, mis sous pression, a indiqué vouloir réduire la production à 12 milliards de m3 "le plus rapidement possible". Il s'entretiendra avant cela avec les pays importateurs de gaz néerlandais, dont la France et l'Allemagne.Les agriculteurs de Groningue arrivaient pendant ce temps par dizaines à La Haye, avec leurs tracteurs, pour protester contre les extractions, et des députés se réunissaient pour un débat au Parlement.L'organisme public de surveillance des mines néerlandaises a conseillé à l'Etat plus tôt jeudi de réduire de près de la moitié les extractions de gaz naturel dans la région de Groningue, où le ras-le-bol des habitants était à son paroxysme."Une intervention majeure est nécessaire pour respecter les normes de sécurité et réduire de manière significative les risques de dommages", a expliqué Theodor Kockelkoren, inspecteur général de l'organisme de surveillance."Il s'agit de la sécurité des habitants", a-t-il lancé. En 2017, 21,6 milliards de m3 de gaz ont été extraits à Groningue. Ce chiffre s'élevait encore à 53,9 milliards de m3 en 2013."Tout est en train de s'effondrer, notre héritage culturel, nos fermes, nos églises, et finalement aussi les gens", a témoigné auprès de l'AFP Annemarie Heite, une agricultrice de 47 ans."Les habitants de Groningue ne sont pas juste fatigués, ils sont furieux. Nous n'avons pas été pris au sérieux, ça suffit", a-t-elle poursuivi, lassée d'avoir été "ignorée pendant cinq ans".La région est fréquemment secouée par des tremblements de terre dus aux poches de vide formées lors de l'extraction de gaz. De faible magnitude mais proches de la surface, ces séismes ont déjà provoqué de nombreux dégâts dans les habitations, fermes et bâtiments historiques.Un séisme en janvier de magnitude 3,4, le plus fort dans la région depuis 2012, était la goutte de trop pour les habitants.Deux sites d'extraction de gaz seront fermés "à court terme", a annoncé M. Wiebes jeudi, après avoir sommé le mois dernier plus de 200 grandes entreprises des Pays-Bas de cesser de s'approvisionner en gaz naturel produit à Groningue d'ici 2022.Mais selon Gasunie, qui gère le réseau de distribution de gaz, réduire la production à 12 milliards de m3 laisserait de nombreux foyers sans chauffage l'hiver prochain.Le gouvernement néerlandais, chargé de l'évaluation des compensations des habitants, érigera une commission indépendante en mars pour étudier les quelque 14.000 demandes.Le groupe NAM, détenu à parité par les géants pétroliers Shell et ExxonMobil et qui exploite le gisement de Groningue, devra sortir le chéquier."Toutes les factures de dédommagement de dégâts liés à la production de gaz seront payées", a assuré au Parlement Marjan van Loon, directrice de Shell Pays-Bas.bur-cvo/jkb/nth(©AFP / 01 février 2018 18h38)