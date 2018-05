Gaz: les tarifs réglementés vont augmenter de 2,1% en juin

ENGIE

Paris - Les tarifs réglementés du gaz naturel, appliqués par Engie à plusieurs millions de clients en France, vont augmenter de 2,1% en juin, répercutant la hausse des prix de gros, a annoncé mardi la Commission de régulation de l'énergie (CRE).L'augmentation est de 0,7% pour les utilisateurs de gaz pour la cuisson, de 1,3% pour ceux qui un double usage cuisson et eau chaude et de 2,2% pour les foyers qui se chauffent au gaz, détaille le régulateur."Cette proposition répercute l'évolution du coût d'approvisionnement d'Engie", depuis le 1er mai 2018, note le communiqué de la CRE.Depuis le 1er janvier 2015, les tarifs réglementés de vente de gaz ont en moyenne baissé de 12,6%.Depuis l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence, les 10,6 millions de consommateurs français abonnés au gaz ont le choix entre les tarifs réglementés de l'ancien monopole et les prix de marché, proposés tant par Engie que par ses concurrents.Mais le gouvernement envisage une fin progressive de ces tarifs réglementés du gaz, avec leur extinction à l'horizon 2023 pour les particuliers, afin de se conformer au droit européen. Cette mesure pourrait figurer dans le projet de loi Pacte sur la croissance des entreprises que prépare le gouvernement.pid/ef/php(©AFP / 29 mai 2018 08h16)