Gaz naturel: Total et Shell signent un accord d'exploitation avec Oman

Paris - Total et Shell ont annoncé dimanche, dans deux communiqués distincts, avoir signé un protocole d'accord avec le gouvernement d'Oman en vue d'exploiter du gaz naturel sur le sol du sultanat."Total et Shell, opérateur, développeront dans une proportion respective de 25%/75% selon un accord entre les deux compagnies avant entrée éventuelle du gouvernement, plusieurs découvertes de gaz situées à terre sur le bloc 6 dans la zone du +Greater Barik+", affirme le groupe pétrolier et gazier français dans un communiqué.L'objectif est d'obtenir "une production initiale de gaz d'environ 500 millions de pieds cubes par jour", le site ayant le "potentiel d'atteindre jusqu'à 1 milliard de pieds cubes par jour par la suite", précise Total.Le groupe français explique également avoir l'intention de développer à Oman "un pôle régional pour fournir un service de carburant Gaz Naturel Liquéfié (GNL) de soute aux navires". Pour ce faire, Total va construire "une unité de liquéfaction modulaire de taille réduite au port de Sohar", dans le nord du pays, capable de traiter "environ un million de tonnes par an"."Développer ce service de GNL comme carburant de soute sera créateur de valeur dans le pays, pourvoyeur d'emplois, et soutiendra la diversification de l'industrie en encourageant les activités de transport maritime en Oman", a déclaré Arnaud Breuillac, directeur général de l'exploration-production de Total, cité dans le communiqué.Le géant anglo-néerlandais des hydrocarbures s'est félicité pour sa part que l'accord signé "aide Oman à répondre à ses besoins énergétiques et à ses aspirations de croissance", précisant qu'il doit servir de "plateforme pour davantage de négociations sur les développements prévus"Les deux compagnies sont déjà actionnaires, aux côtés du sultanat et d'autres groupes pétroliers, de la société spécialisée dans le gaz liquéfié Oman LNG.lrb/soe/it(©AFP / 13 mai 2018 09h02)