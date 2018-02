Gaz naturel: la France augmente de 50% ses volumes de stockage

Paris - La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a annoncé vendredi avoir pris trois délibérations pour notamment augmenter les volumes de stockage de gaz naturel de 50% en 2018.Ceux-ci vont passer de 90 terrawattheure (TW/h) en 2017 à 138 TW/h, un niveau fixé par la programmation pluriannuelle de l'énergie afin de "garantir la sécurité d'approvisionnement de la France".Cette hausse des capacités engendrera un coût de 715 millions d'euros, légèrement supérieur à celui des années précédentes.En revanche, le coût unitaire baissera de 30%, passant de 7,5 euros le MW/h à 5,2 MW/h.Ces décisions émanent d'une réforme du système de stockage visant à le réguler.Historiquement, le gaz coûtant plus cher l'hiver que l'été, les fournisseurs de gaz avaient intérêt à le stocker l'été pour empocher une plus-value l'hiver, sécurisant dans le même temps l'approvisionnement du pays.Mais depuis quelques années, pour diverses raisons, l'écart entre les prix été-hiver s'est réduit, et les fournisseurs ont eu tendance à diminuer leurs stocks, les bénéfices qu'ils en retiraient peinant à compenser les coûts de stockage.Avec ce nouveau système, les opérateurs de stockage vendront à des prix plus bas grâce à l'instauration d'un système d'enchères. En échange, ils toucheront un revenu garanti financé par une compensation dans le tarif transport.(©AFP / 23 février 2018 12h10)