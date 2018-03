Gaz ukrainien: Bruxelles s'inquiète pour les livraisons dans l'UE

GAZPROM

Bruxelles - Le vice-président de la Commission européenne en charge de l'Energie Maros Sefcovic s'est inquiété vendredi des possibles conséquences pour les livraisons de gaz vers l'UE du nouvel accrochage entre l'Ukraine et la Russie sur le sujet."Du point de vue de la Commission, la situation soulève des inquiétudes non seulement pour la livraison directe de gaz naturel à l'Ukraine, mais aussi éventuellement pour le transit du gaz vers l'UE", a déclaré M. Sefcovic dans un message écrit.En conséquence, la Commission "appelle toutes les parties concernées, entreprises et ministères en Ukraine et Russie, à trouver des solutions immédiates en ligne avec la décision du tribunal d'arbitrage de Stockholm", a-t-il ajouté.Jeudi, à la suite d'une décision de la justice suédoise censée solder quatre ans de litiges, Moscou a refusé de reprendre ses livraisons pour Kiev comme prévu.La Commission a été informée par les autorités ukrainiennes "d'une possible situation d'urgence dans le système de transmission du gaz ukrainien", a expliqué Anna-Kaisa Itkonen, une porte-parole de la Commission.M. Sefcovic doit appeler vendredi les ministres de l'Energie russe et ukrainien pour "évaluer la situation et s'accorder sur les mesures nécessaires à prendre".La Cour d'arbitrage de Stockholm a ordonné mercredi au russe Gazprom de payer 2,56 milliards de dollars à l'ukrainien Naftogaz pour solder tous leurs contentieux.Gazprom couvre environ le tiers de la consommation de gaz du continent européen, une part qui a augmenté ces dernières années malgré la volonté de l'Union européenne de réduire sa dépendance vis-à-vis de Moscou pour ses approvisionnements.mla/cds/jpr(©AFP / 02 mars 2018 14h17)