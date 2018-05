Gaza: 6 membres du Hamas tués dans une explosion (communiqué)

Gaza (Territoires palestiniens) - Six membres de la branche armée du Hamas ont été tués samedi dans la bande de Gaza dans une explosion, a indiqué le mouvement islamiste, accusant Israël d'en être à l'origine.Selon le ministère de la Santé à Gaza, six personnes ont été tuées et trois autres blessées dans une explosion qui, d'après des habitants, semblait accidentelle dans la zone d'Az-Zawayda, dans le centre de l'enclave palestinienne.Les Brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas qui contrôle Gaza, ont annoncé dans un communiqué que les victimes étaient des membres de leur groupe et ont accusé Israël d'avoir provoqué l'explosion, sans fournir de détails ni de preuves.L'incident est survenu lors d'une "opération complexe de sécurité et de renseignement", ont-elle affirmé, qualifiant l'explosion de "crime" et de "grave incident de sécurité" préparé par "l'ennemi sioniste".Cette explosion intervient après des semaines de manifestations et d'affrontements meurtriers à la frontière entre Gaza et Israël, mais aucune indication ne permet d'affirmer qu'elle est due à une frappe israélienne.Une porte-parole militaire israélienne a affirmé ne pas être au courant de l'incident.Des explosions sont déjà survenues dans la bande de Gaza, résultant de la détonation accidentelle d'explosifs appartenant à des groupes militants.(©AFP / 05 mai 2018 20h03)