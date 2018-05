Gaza: Abbas dénonce un "massacre" israélien, refuse toute médiation de paix américaine

Ramallah (Territoires palestiniens) - Le président de l'Autorité palestinienne a dénoncé lundi un "massacre" israélien dans la bande de Gaza, après la mort de 52 Palestiniens tués par l'armée israélienne lors de manifestations et de heurts contre le transfert à Jérusalem de l'ambassade des Etats-Unis en Israël."Les Etats-Unis ne sont plus un médiateur au Moyen-Orient", a aussi déclaré Mahmoud Abbas à Ramallah, devant la direction palestinienne, qualifiant l'ambassade américaine de "nouveau poste avancé de la colonisation".Il a annoncé trois jours de deuil dans les Territoires palestiniens et une grève générale mardi, jour où les Palestiniens marquent la "Nakba", la catastrophe que représente pour eux la création en 1948 de l'Etat d'Israël.Faisant référence au plan de paix promis par le président américain mais qu'il n'a pas encore dévoilé, Mahmoud Abbas a déclaré: "Nous n'accepterons rien de leur part, nous n'écouterons rien venant d'eux".L'Autorité palestinienne n'acceptera qu'une "médiation internationale", a-t-il ajouté.De son côté, dans la bande de Gaza, l'un des responsables du Hamas, Khalil al-Hayya, a prévenu que "les factions de la résistance, au premier rang desquelles le Hamas et les brigades Ezzedine al-Qassam (le bras armé du Hamas), ne resteront pas silencieuses devant les crimes" israéliens.Il a indiqué que les manifestations allaient se poursuivre et a appellé les Gazaouis à revenir mardi près de la barrière qui sépare l'enclave d'Israël.sy-my-jod-cmr/lal/bpe(©AFP / 14 mai 2018 17h19)