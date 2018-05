Gaza: "Huit enfants de moins de 16 ans" parmi les morts (ambassadeur palestinien à l'ONU)

Nations unies (Etats-Unis) - Les tirs israéliens lundi dans la bande de Gaza ont tué "huit enfants de moins de 16 ans" parmi les dizaines de civils palestiniens abattus, a affirmé Riyad Mansour, ambassadeur palestinien à l'ONU, lors d'une conférence de presse."Plus de 2.000 (Palestiniens) ont été blessés", a-t-il ajouté."Nous condamnons dans les termes les plus forts ces atrocités par les forces israéliennes d'occupation, qui ont utilisé une forte puissance de feu contre des civils qui ont le droit de manifester pacifiquement et qui l'ont fait", a aussi affirmé le diplomate.Peu après qu'il se soit exprimé, le bilan est passé à 52 morts."Nous demandons à ce que ces actions soient arrêtées immédiatement et que les responsables du côté israélien soient traduits en justice", a aussi déclaré M. Mansour.Il a précisé que son collègue basé à l'ONU à Genève essayait d'obtenir de son côté une réunion d'urgence du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour déclencher une enquête indépendante sur les évènements survenus lundi à Gaza."Ce massacre s'est tenu au moment où les Etats-Unis ouvraient de manière illégale, unilatérale et provocatrice leur ambassade" à Jérusalem. "Il est vraiment tragique qu'ils célèbrent une action illégale au moment où Israël tue et blesse des milliers de civils palestiniens", a estimé le diplomate."Nous utiliserons tous nos droits au Conseil de sécurité pour le voir endosser ses responsabilités pour arrêter ce massacre, le condamner et traduire ses responsables en justice", a aussi souligné Riyad Mansour.Les nouveaux décès palestiniens font de lundi la journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de l'été 2014 dans l'enclave palestinienne.(©AFP / 14 mai 2018 16h34)