Gaza: Israël ordonne au consul général turc à Jérusalem de partir

Jérusalem - Israël a ordonné mardi au consul général turc à Jérusalem de partir, sur fond de nouvelle crise diplomatique provoquée entre les deux pays par la mort de dizaines de Palestiniens sous les balles israéliennes lundi dans la bande de Gaza."Le consul turc à Jérusalem a été convoqué cet après-midi au ministère des Affaires étrangères et il lui a été demandé de rentrer dans son pays pour un certain temps", a indiqué le ministère sur les réseaux sociaux.Le consulat général turc assure une mission de représentation diplomatique à Jérusalem auprès de l'Autorité palestinienne, embryon d'Etat palestinien indépendant. L'ambassade turque en Israël se trouve à Tel-Aviv.Ankara avait peu auparavant demandé à l'ambassadeur d'Israël de quitter la Turquie temporairement pour protester contre la mort de près de 60 manifestants palestiniens, tués lundi dans la bande de Gaza par des soldats israéliens à la frontière.Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé mardi soir en parlant du président turc Recep Tayyip Erdogan dans un communiqué de son bureau "qu'un homme aux mains couvertes de sang d'un nombre incalculable de civils kurdes en Turquie et en Syrie est le dernier à pouvoir nous donner une leçon de morale".(©AFP / 15 mai 2018 17h31)