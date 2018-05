Gaza: Theresa May appelle "toutes les parties" à la retenue

Londres - La Première ministre britannique a appelé "toutes les parties" à la retenue après les événement survenus la veille dans la bande de Gaza, où une soixantaine de Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne."Une telle violence est destructrice pour les efforts de paix et nous appelons toutes les parties à la retenue", a déclaré Theresa May lors d'une conférence de presse conjointe à Londres avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite officielle au Royaume-Uni.Près de 60 Palestiniens ont été tués lundi et 2.400 blessés par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Gaza lors de heurts et de manifestations de masse contre l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, une promesse du président américain Donald Trump.Pour Theresa May, ces pertes de vies humaines sont "tragiques et extrêmement inquiétantes".La cheffe de l'exécutif britannique a dans un premier temps invité "Israël à la retenue". "Alors que nous ne contestons pas le droit d'Israël de défendre ses frontières, le recours à des balles réelles et les pertes humaines qui s'en sont suivi sont profondément troublants", a-t-elle dit.Londres s'est une nouvelle fois dit favorable à une enquête indépendante, alors que les Etats-Unis ont bloqué lundi l'adoption d'un communiqué du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à une telle enquête."Il faut urgemment établir les faits après ce qui s'est passé hier, au moyen d'une enquête indépendante et transparente, notamment sur la raison pour laquelle un tel volume de balles réelles ont été utilisées et quel rôle le Hamas a joué dans les événements", a plaidé Theresa May."Les Palestiniens ont le droit de manifester mais ces manifestations doivent être pacifiques. Nous craignons que des éléments extrémistes cherchent à détourner ces manifestations légitimes pour promouvoir leurs propres objectifs", a-t-elle ajouté.Plut tôt mardi, le secrétaire d'Etat britannique chargé du Proche-Orient, Alistair Burt, avait reproché au mouvement islamiste Hamas, qui contrôle Gaza et est considéré "comme une organisation terroriste" par le Royaume-Uni, d'exercer "une pression" sur la population pour arriver à ses fins.(©AFP / 15 mai 2018 17h32)