Londres - Le gouvernement britannique a appelé au "calme" et à la "retenue" lundi après la mort d'une quarantaine de Palestiniens dans des tirs israéliens au cours des manifestations dans la bande de Gaza contre l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem."Nous nous inquiétons des informations faisant état de violences et de pertes humaines à Gaza. Nous appelons au calme et à la retenue pour éviter des actions destructrices pour les efforts de paix" dans la région, a déclaré un porte-parole de la Première ministre Theresa May au cours d'un point presse.Alistair Burt, le secrétaire d'État britannique au Proche-Orient et à l'Afrique du Nord, a quant à lui réclamé de "la retenue dans le recours à des balles réelles", sur Twitter.Au moins 43 Palestiniens ont été tués lundi par l'armée israélienne à Gaza, près de la frontière avec l'Etat hébreu, où des dizaines de milliers de personnes manifestent contre le transfert à Jérusalem de l'ambassade des Etats-Unis en Israël, selon le dernier bilan des affrontements.Qualifiée d'"historique" par Israël, cette promesse de déménagement faite par le président américain Donald Trump est largement perçue comme un acte de défi envers la communauté internationale dans une période de grande inquiétude pour la stabilité régionale."La Première ministre avait clairement fait valoir en décembre que nous désapprouvions cette décision", a dit le porte-parole de Theresa May."Nous pensons qu'elle n'est d'aucune aide pour les perspectives de paix dans la région", a-t-il ajouté.Il a en outre rappelé que le Royaume-Uni restait "fermement engagé dans une solution à deux Etats avec Jérusalem comme capitale commune".mpa/oaa/bds(©AFP / 14 mai 2018 15h38)