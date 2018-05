Gaza/ambassade américaine: Paris appelle à prévenir un "nouvel embrasement" (Le Drian)

Paris - La France a appelé lundi "l'ensemble des acteurs" à prévenir "un nouvel embrasement" au Proche-Orient après la mort d'au moins 41 Palestiniens par des tirs israéliens lors de manifestations dans la bande de Gaza contre l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem."Alors que les tensions sur le terrain sont vives (..) la France appelle l'ensemble des acteurs à faire preuve de responsabilité afin de prévenir un nouvel embrasement", a souligné le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dans une déclaration écrite."Il est urgent de recréer les conditions nécessaires à la recherche d'une solution politique, dans un contexte régional déjà marqué par de fortes tensions", a-t-il ajouté en référence au retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien et à la récente escalade militaire entre Israël et l'Iran en Syrie.La bande de Gaza est le théâtre de heurts depuis la fin de la matinée, les Palestiniens manifestant contre l'inauguration de l'ambassade américaine, qui s'est déroulée lundi après-midi dans la Ville sainte.En milieu d'après-midi, au moins 41 Palestiniens dont un adolescent de 14 ans avaient été tués et plusieurs centaines blessés par des tirs de l'armée israélienne, selon le ministère local de la Santé.Ce bilan fait de cette journée la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis la guerre de 2014 dans l'enclave sous blocus.La France a notamment appelé l'Etat hébreu à "faire preuve de discernement" dans l'usage de la force et a insisté sur le "devoir de protection des civils"."Après plusieurs semaines de violences, et face au nombre croissant de victimes palestiniennes dans la bande de Gaza aujourd'hui encore, la France appelle de nouveau les autorités israéliennes à faire preuve de discernement et de retenue dans l'usage de la force qui doit être strictement proportionné", a souligné le ministre."Elle rappelle le devoir de protection des civils, en particulier des mineurs, et le droit des Palestiniens à manifester pacifiquement", a ajouté Jean-Yves Le Drian.La France désapprouve le transfert de l'ambassade des Etats-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, une décision qui "contrevient au droit international et en particulier aux résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies", a-t-il poursuivi.Elle appelle à des négociations "afin de parvenir à une solution juste et durable, à savoir deux Etats, vivant côte à côte en paix et en sécurité, ayant l'un et l'autre Jérusalem comme capitale", a noté le chef de la diplomatie française.(©AFP / 14 mai 2018 15h12)