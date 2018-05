Gaza: heurts à la frontière avec Israël avant l'ouverture de l'ambassade américaine

Gaza (Territoires palestiniens) - Des heurts ont éclaté lundi matin entre Palestiniens et soldats israéliens dans la bande de Gaza le long de la frontière avec Israël, faisant 12 blessés selon les autorités gazaouies, quelques heures avant l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem.Des milliers de Palestiniens se sont rassemblés en différents points aux environs de la frontière, et de petits groupes ont tenté de s'approcher au péril de leur vie de la barrière de sécurité lourdement gardée par l'armée israélienne, ont constaté les journalistes de l'AFP.Ces petits groupes ont tenté de s'attaquer à la barrière de sécurité, ont lancé des pierres en direction des soldats et ont essuyé des tirs en retour, a rapporté un journaliste de l'AFP.L'armée israélienne s'attend à ce que des dizaines de milliers de Palestiniens protestent dans la bande de Gaza sous blocus mais aussi en Cisjordanie occupée contre l'inauguration dans l'après-midi de l'ambassade américaine à Jérusalem.Elle a prévenu dimanche et lundi les Gazaouis par tracts distribués par les airs qu'ils s'exposaient en prenant part aux manifestations et qu'elle ne permettrait pas qu'on s'en prenne à la barrière de sécurité, aux soldats ou aux civils israéliens riverains du territoire palestinien.(©AFP / 14 mai 2018 08h30)