Gaza: l'Allemagne favorable à une enquête indépendante

Berlin - Le gouvernement allemand s'est dit mardi favorable à l'ouverture d'une enquête indépendante sur les événements meurtriers dans la bande de Gaza, tout en rendant le Hamas responsable des affrontements sanglants."Je peux dire au nom du gouvernement allemand que nous sommes aussi d'avis qu'une commission indépendante pourrait faire la lumière sur les violences et les affrontements sanglants dans la zone frontalière", a indiqué à la presse le porte-parole de la chancelière Angela Merkel et du gouvernement allemand, Steffen Seibert.L'Allemagne, pays qui traditionnellement compte en Europe parmi les principaux défenseurs de l'Etat hébreu et considère la défense de l'existence d'Israël comme une cause nationale, se joint ainsi à plusieurs autres gouvernements soutenant l'ouverture d'une telle enquête réclamée par les Palestiniens.En Europe, le Royaume-Uni a aussi en parallèle lancé un appel en ce sens.Mais dans le même temps, et à l'image des Etats-Unis, Berlin pointe du doigt la responsabilité du mouvement palestinien Hamas."Il est clair que chacun jouit du droit à manifester librement, mais il est tout aussi clair que ce droit de manifestation pacifique ne doit pas dériver en mouvement violent et le Hamas mise sur une escalade de la violence", a souligné le porte-parole allemand.Il a accusé le mouvement palestinien contrôlant Gaza d'"abuser" du droit de manifestation.(©AFP / 15 mai 2018 12h02)