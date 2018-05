Gaza: la Chine appelle à la retenue, "surtout Israël"

Pékin - La Chine a appelé mardi à la retenue, "surtout Israël", au lendemain des violences meurtrières pendant lesquelles des soldats israéliens ont tué au moins 59 Palestiniens, lors de heurts et manifestations contre l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem."Nous appelons les parties palestinienne et israélienne, surtout Israël, à faire preuve de retenue, afin d'éviter une escalade des tensions", a déclaré Lu Kang, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a fait part des "vives préoccupations" de son pays.Le Conseil de sécurité de l'ONU, dont la Chine est membre permanente, doit se réunir mardi pour débattre de ces incidents intervenus à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. La journée de lundi a été la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien depuis 2014.La direction palestinienne a crié au "massacre". Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a justifié l'usage de la force par le droit d'Israël à défendre ses frontières contre les agissements "terroristes" du mouvement islamiste Hamas, qui gouverne Gaza et auquel Israël a livré trois guerres depuis 2008.Ces évènements ont suscité une vive inquiétude internationale.La Turquie et l'Afrique du Sud ont décidé de rappeler leur ambassadeur en Israël. Le président français Emmanuel Macron a "condamné les violences des forces armées israéliennes contre les manifestants".Les tirs de l'armée israélienne ont tué 109 Palestiniens depuis le début le 30 mars de la "Marche du retour", qui voit des milliers de Gazaouis se rassembler régulièrement le long de la barrière de sécurité entre Israël et l'enclave palestinienne.Ce chiffre pourrait augmenter puisqu'une nouvelle mobilisation doit se tenir près de la frontière mardi, jour où les Palestiniens commémorent la "Nakba", la "catastrophe" qu'a constituée selon eux la création d'Israël en 1948 et qui a été synonyme d'exode pour des centaines de milliers d'entre eux.La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par le président américain Donald Trump, concrétisée par le transfert de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, constitue une rupture avec des décennies de diplomatie américaine et de consensus international.(©AFP / 15 mai 2018 08h20)